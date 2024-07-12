Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı

Programı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşman da izledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü konferans salonunda yapılan programda, işe alınacaklar kurayla belirlendi.

Müftülük, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 18 kişi için kura programı düzenlendi.

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