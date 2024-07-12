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        Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı

        Hakkari'de İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:17
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        Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı
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        Hakkari'de İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura çekimi yapıldı.

        Müftülük, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 18 kişi için kura programı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü konferans salonunda yapılan programda, işe alınacaklar kurayla belirlendi.

        Programı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşman da izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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