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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Hakkari'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde özelikle son 22 yılda altyapıdan üstyapıya, dış politikadan iç politikaya çok ciddi atılımlar yaptık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:44 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:44
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Hakkari'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde özelikle son 22 yılda altyapıdan üstyapıya, dış politikadan iç politikaya çok ciddi atılımlar yaptık." dedi.

        Hakkari Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İleri, kentte yapılacak çalışmalarla ilgili faydalı istişareler yaptıklarını söyledi.

        Daha önce de kenti ziyaret ettiğini hatırlatan İleri, "Burada gençlerimizle güzel etkinlikler düzenlemiştik. Hakkari'nin gençleri büyük bir heyecanla yüzlerini geleceğe dönmüş bir vaziyette. Gençlik merkezindeki çalışmalar ve deneyap atölyelerindeki çalışmalarla inşallah çok güzel bir geleceğe doğru yürüyorlar." diye konuştu.

        Uluslararası organizasyonların Gazze'deki insanlık dışı olaylara sessiz kaldığını belirten İleri, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ortaya koyduğu daha adil bir dünya düzeni ve 'dünya 5'ten büyüktür' söyleminin ne kadar önemli ve kritik olduğunu bir kez daha orta koymuş oldu. Dolasıyla AK Parti mensupları olarak, aslında üstlendiğimiz görev hakikaten Hakkari'yi kapsamakla beraber, Hakkari'nin, Türkiye'nin ötesini kapsıyor."

        15 Temmuz darbe girişimine de değinen İleri, meclise bomba yağdıracak kadar gözü dönmüş hainlere milletin sokaklara inerek gerekli cevabı verdiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı liderliğinde kararlı yürüyüşü sonuna kadar devam ettireceklerini belirten İleri, "15 Temmuz Türkiye açında bir dönüm noktası. Dünya tarihi açısından da mutlaka bir dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde özelikle son 22 yılda altyapıdan üstyapıya, dış politikadan iç politikaya çok ciddi atılımlar yaptık." dedi.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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