Hakkari'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü, kardeşini yaraladı
Hakkari'de bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü, kardeşini de yaraladı.
Hakkari'de bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü, kardeşini de yaraladı.
Gazi Mahallesi'nde baba Ahya M. ve oğlu Nusret M. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada oğul Nusret M, babası Ahya M. ve kardeşi Boran M'yi tabancayla vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahya M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Boran M. tedavi altına alındı.
Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
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