Hakkari'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü, kardeşini yaraladı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazi Mahallesi'nde baba Ahya M. ve oğlu Nusret M. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Hakkari'de bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü, kardeşini de yaraladı.

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