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        Hakkari'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü, kardeşini yaraladı

        Hakkari'de bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü, kardeşini de yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:58 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:58
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        Hakkari'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü, kardeşini yaraladı
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        Hakkari'de bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü, kardeşini de yaraladı.

        Gazi Mahallesi'nde baba Ahya M. ve oğlu Nusret M. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen tartışmada oğul Nusret M, babası Ahya M. ve kardeşi Boran M'yi tabancayla vurdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahya M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Boran M. tedavi altına alındı.

        Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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