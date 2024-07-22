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        Hakkari'de jandarma personeline arama kurtarma eğitimi verildi

        Hakkari'de jandarma personeli, arama kurtarma eğitimi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:34
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        Hakkari'de jandarma personeline arama kurtarma eğitimi verildi
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        Hakkari'de jandarma personeli, arama kurtarma eğitimi aldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında jandarma personeline yönelik eğitim programı başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından, 559 jandarma personeline, deprem ve doğal afetlerde arama, kurtarma, afetzedelere ulaşma ve tahliye etme eğitimi verildi.

        Eğitimi tamamlayan jandarma personeli, olası bir doğal afette görev alacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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