Hakkari'de jandarma personeline arama kurtarma eğitimi verildi
Hakkari'de jandarma personeli, arama kurtarma eğitimi aldı.
Hakkari'de jandarma personeli, arama kurtarma eğitimi aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında jandarma personeline yönelik eğitim programı başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından, 559 jandarma personeline, deprem ve doğal afetlerde arama, kurtarma, afetzedelere ulaşma ve tahliye etme eğitimi verildi.
Eğitimi tamamlayan jandarma personeli, olası bir doğal afette görev alacak.
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