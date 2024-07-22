Hakkari'de jandarma personeline arama kurtarma eğitimi verildi

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından, 559 jandarma personeline, deprem ve doğal afetlerde arama, kurtarma, afetzedelere ulaşma ve tahliye etme eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında jandarma personeline yönelik eğitim programı başlatıldı.

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