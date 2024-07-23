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        Hakkari'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:02 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:02
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        Hakkari'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kısıklı köyü yakınlarında Hasan Bala idaresindeki 46 AAG 139 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Bala ile eşi, hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi de yalandı.

        Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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