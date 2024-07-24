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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar'dan şehit ailelerine ziyaret

        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:07
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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar'dan şehit ailelerine ziyaret
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        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Akpınar, beraberinde kurum amirleriyle şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Evlerinde ziyaret ettiği ailelerle sohbet eden, sorunlarını dinleyen Akpınar, şehit yakınlarına sahip çıkmanın birinci vazifeleri olduğunu söyledi.

        Akpınar, "Şehit yakınları, kahraman şehitlerimizin bizlere emanetidir. Minnet borçlu olduğumuz emanetlerine de sahip çıkmak birinci vazifemizdir. Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin." diye konuştu.

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