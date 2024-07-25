Yüksekova'da yaylalar gezgin arıcıları ağırlıyor

35 yıldır arıcılık yaptığını anlatan Tokcan, "Yaklaşık 40 gündür buradayım. 400 arı kovanım var. Nasip olursa 20 Ağustos'ta hasada başlayacağız. Bu sene iklim şartları, flora iyi. Kaliteli ve iyi verim bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.