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        Yüksekova'da yaylalar gezgin arıcıları ağırlıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zengin floraya sahip yaylalar, kış mevsimini sıcak bölgelerde geçiren gezgin arıcıları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:49
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        Yüksekova'da yaylalar gezgin arıcıları ağırlıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zengin floraya sahip yaylalar, kış mevsimini sıcak bölgelerde geçiren gezgin arıcıları ağırlıyor.

        Ordu'dan gelerek ilçenin Suüstü köyü yaylasında arıcılık yapan Musa Tokcan, bu sene balda iyi verim beklediklerini söyledi.

        35 yıldır arıcılık yaptığını anlatan Tokcan, "Yaklaşık 40 gündür buradayım. 400 arı kovanım var. Nasip olursa 20 Ağustos'ta hasada başlayacağız. Bu sene iklim şartları, flora iyi. Kaliteli ve iyi verim bekliyoruz." dedi.

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