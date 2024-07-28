Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hakkari'de düğüne katıldı.

Eski AK Parti Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek'in oğlu Yüksel Özbek ile İrem Özkurt'un Depin Tatil Köyü'ndeki düğününe iştirak eden Arınç, genç çifte mutluluk diledi.

Arınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'nin zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Kentin artık terör belasından kurtulduğunu belirten Arınç, şunları kaydetti:

"Hakkari, yapılan başarılı operasyonlar sayesinde güvenli ve huzurlu bir şehir haline geldi. Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik de böyle. Çiçeklerin açtığı, huzurun hakim olduğu günleri yaşıyoruz. Hükümetimiz, devletimiz ve belediyelerimiz de ellerinden gelen gayreti gösteriyor."