Hakkari'de düğünde terör propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
Hakkari'de düğünde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan müzik grubundaki 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Hakkari'de düğünde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan müzik grubundaki 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Önceki gün Sümbül Mahallesi'ndeki düğünde terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine mahalleye giden polisler, düğündeki müzik grubunda yer alan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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