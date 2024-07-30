Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de düğünde terör propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

        Hakkari'de düğünde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan müzik grubundaki 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de düğünde terör propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de düğünde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan müzik grubundaki 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Önceki gün Sümbül Mahallesi'ndeki düğünde terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı tespit edildi.

        Bunun üzerine mahalleye giden polisler, düğündeki müzik grubunda yer alan 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı

        Benzer Haberler

        DHA haber yapmıştı; Amar, Ankara'da tedavi olacak
        DHA haber yapmıştı; Amar, Ankara'da tedavi olacak
        Sıcaktan bunalanlar, Dağlıca'daki Avaşin Deresi'nde yüzdü
        Sıcaktan bunalanlar, Dağlıca'daki Avaşin Deresi'nde yüzdü
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hakkari'de düğüne katıldı
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hakkari'de düğüne katıldı
        Yüksekova'da yaylalar gezgin arıcıları ağırlıyor
        Yüksekova'da yaylalar gezgin arıcıları ağırlıyor
        Bodrumlu arıcı, 39 yıldır kovanlarını Yüksekova'ya getiriyor
        Bodrumlu arıcı, 39 yıldır kovanlarını Yüksekova'ya getiriyor
        Hafif ticari aracın takla attığı kazada ölen sürücü ile eşi, son yolculukla...
        Hafif ticari aracın takla attığı kazada ölen sürücü ile eşi, son yolculukla...