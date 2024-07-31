Hakkari'de öğrencilere YKS tercih danışmanlığı hizmeti

Hakkari Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına giren öğrencileri ve velileri bilgilendirmek amacıyla tanıtım stantları kurdu.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' kapsamında kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde kurulan stantlarda üniversite tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor.

Üç gün sürecek tanıtım ve tercih günleri kapsamında öğrencilere ve ailelerine üniversitenin sunduğu eğitim olanakları, bölümleri ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgi veriliyor.