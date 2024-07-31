Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de öğrencilere YKS tercih danışmanlığı hizmeti

        Hakkari Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına giren öğrencileri ve velileri bilgilendirmek amacıyla tanıtım stantları kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de öğrencilere YKS tercih danışmanlığı hizmeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına giren öğrencileri ve velileri bilgilendirmek amacıyla tanıtım stantları kurdu.

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' kapsamında kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde kurulan stantlarda üniversite tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor.

        Üç gün sürecek tanıtım ve tercih günleri kapsamında öğrencilere ve ailelerine üniversitenin sunduğu eğitim olanakları, bölümleri ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgi veriliyor.

        Ayrıca, tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve merak edilen konular hakkında da birebir danışmanlık hizmeti sunuluyor.

        Hizmetten duydukları memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki Yahya kurtarılamadı
        Serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki Yahya kurtarılamadı
        Hakkari'de doğaseverler Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgeyi gezdi
        Hakkari'de doğaseverler Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgeyi gezdi
        Hakkari'de düğünde terör propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutukl...
        Hakkari'de düğünde terör propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutukl...
        DHA haber yapmıştı; Amar, Ankara'da tedavi olacak
        DHA haber yapmıştı; Amar, Ankara'da tedavi olacak
        Sıcaktan bunalanlar, Dağlıca'daki Avaşin Deresi'nde yüzdü
        Sıcaktan bunalanlar, Dağlıca'daki Avaşin Deresi'nde yüzdü
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hakkari'de düğüne katıldı
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hakkari'de düğüne katıldı