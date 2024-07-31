Hakkari'de serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti

Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Arkadaşı ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçede serinlemek için arkadaşıyla dereye giren 13 yaşındaki çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan ve vatandaşlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.