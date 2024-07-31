Hakkari'de serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan ve vatandaşlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan ve vatandaşlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
İlçede serinlemek için arkadaşıyla dereye giren 13 yaşındaki çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Arkadaşı ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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