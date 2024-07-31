Şemdinli Kaymakamı Akpınar Aile Destek Merkezini ziyaret etti
Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Aile Destek Merkezini ziyaret etti.
Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Aile Destek Merkezini ziyaret etti.
Merkez bünyesinde faaliyet gösteren kursları gezen Akpınar, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi.
Aile Destek Merkezinin ailelerin refahını artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için önemli bir rol üstlendiğini belirten Akpınar, "Burada yürütülen faaliyetler, ailelerimizin yaşam kalitesini artırmak ve kadınlarımızın ekonomik hayata katılımını desteklemek açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.
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