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        Hakkari'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı onarıldı

        Hakkari Belediyesince bir süre önce yapılan "Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı" onarımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:50
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        Hakkari'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı onarıldı
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        Hakkari Belediyesince bir süre önce yapılan "Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı" onarımı tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla Bulak Mahallesi'nde 1100 metrekare alana yapılan parkta eğitim amaçlı bisiklet ve minik araç yolları, trafik ışıkları ile trafik tabelaları yer alıyor.

        Trafik kurallarına uyma alışkanlığını çocuklara küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla tasarlanan park, Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince onarımdan geçirildi.

        Parkta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak çocuklara trafik eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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