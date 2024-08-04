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        Hakkari'de dağcılar Cilo Dağı'na tırmandı

        Hakkari'de, il dışından gelen dağcıların da aralarında bulunduğu 10 kişilik grup, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:22
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        Hakkari'de dağcılar Cilo Dağı'na tırmandı
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        Hakkari'de, il dışından gelen dağcıların da aralarında bulunduğu 10 kişilik grup, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na tırmandı.

        Kentte düzenlenen etkinliğe katılan dağcılar, araçlarla Yüksekova ilçesinde tırmanışa başlayacakları bölgeye gitti.

        Burada tırmanışa geçen dağcılar, bazı bölgelerde yaklaşık 3 metre kar örtüsünün bulunduğu zorlu parkuru 2 günde tamamladı.

        Dağın zirvesinde bir süre zaman geçiren ve fotoğraf çeken dağcılar, daha sonra inişe geçerek kent merkezine geldi.

        Dağcılardan Emin Noyan, tırmanışı güvenli şekilde tamamladıklarını söyledi.

        Bölgenin tanıtımına katkı sunmak istediklerini belirten Noyan, "Kentin birçok doğal güzelliği var. Tırmanış esnasında dağ keçilerine denk geldik. Bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

        Kemal Temeş ise "Zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaştık. Bir süre dinlendikten sonra inişe geçtik. Bölgedeki güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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