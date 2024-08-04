Hakkari'de dağcılar Cilo Dağı'na tırmandı

Hakkari'de, il dışından gelen dağcıların da aralarında bulunduğu 10 kişilik grup, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na tırmandı.

Kentte düzenlenen etkinliğe katılan dağcılar, araçlarla Yüksekova ilçesinde tırmanışa başlayacakları bölgeye gitti.

Burada tırmanışa geçen dağcılar, bazı bölgelerde yaklaşık 3 metre kar örtüsünün bulunduğu zorlu parkuru 2 günde tamamladı.

Dağın zirvesinde bir süre zaman geçiren ve fotoğraf çeken dağcılar, daha sonra inişe geçerek kent merkezine geldi.