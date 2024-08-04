Hakkari İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Köy sakinleri de asfalt çalışması yapan ekiplere teşekkür etti.

Yolda incelemede bulunan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceğini söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda yol yapım ekipleri, kent merkezine bağlı Otluca köyünde çalışma yaptı.

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