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        Hakkari İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:26
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        Hakkari İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
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        Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda yol yapım ekipleri, kent merkezine bağlı Otluca köyünde çalışma yaptı.

        Yolda incelemede bulunan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceğini söyledi.

        Köy sakinleri de asfalt çalışması yapan ekiplere teşekkür etti.

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