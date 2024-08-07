Hakkari'de olası bir depreme karşı alınacak önlemler konuşuldu

Toplantıya, Vali yardımcıları Buğra Karadağ ve Abdulkadir Işık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Vali Çelik, olası depremlere karşı hazırlıklı olmanın can kayıplarını en aza indirmede kritik öneme sahip olduğunu belirterek, çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Olası bir depreme karşı alınacak önlemlerin tartışıldığı toplantıda, arama ve kurtarma personelinin ihtiyaç duyacağı malzemelerin alım sürecinin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, valilikte düzenlenen toplantıda, bin 642 personele verilen arama ve kurtarma eğitiminin detayları konuşuldu.

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, olası bir depreme karşı alınacak önlemler ele alındı.

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