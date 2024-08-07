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        Hakkari'de olası bir depreme karşı alınacak önlemler konuşuldu

        Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, olası bir depreme karşı alınacak önlemler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:31 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:31
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        Hakkari'de olası bir depreme karşı alınacak önlemler konuşuldu
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        Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, olası bir depreme karşı alınacak önlemler ele alındı.

        Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, valilikte düzenlenen toplantıda, bin 642 personele verilen arama ve kurtarma eğitiminin detayları konuşuldu.

        Olası bir depreme karşı alınacak önlemlerin tartışıldığı toplantıda, arama ve kurtarma personelinin ihtiyaç duyacağı malzemelerin alım sürecinin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

        Vali Çelik, olası depremlere karşı hazırlıklı olmanın can kayıplarını en aza indirmede kritik öneme sahip olduğunu belirterek, çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Toplantıya, Vali yardımcıları Buğra Karadağ ve Abdulkadir Işık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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