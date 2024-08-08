GÜNCELLEME - Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında ölü bulundu

Bayraktar, mesajında, "Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya hesabından Sadioğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.

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