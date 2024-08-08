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        Hakkari'de çiftçilere "sebze hastalıklarıyla mücadele" eğitimi verildi

        Hakkari'de üreticilere sebze hastalıkları ve zararlılarla mücadele konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 19:26 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:26
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        Hakkari'de çiftçilere "sebze hastalıklarıyla mücadele" eğitimi verildi
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        Hakkari'de üreticilere sebze hastalıkları ve zararlılarla mücadele konularında eğitim verildi.

        Üzümcü köyünde düzenlenen eğitim programında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen, çiftçilerin bilinçli tarım uygulamalarıyla üretimlerini artırmaları için eğitimlerin hayati önem taşıdığını söyledi.

        Bitki hastalıklarıyla mücadelede doğru yöntemleri öğretmeye çalıştıklarını belirten Şen, "Ürün kalitesini artıracak ve rekolteyi yükseltmeyi hedefliyoruz. Yapmayı planladığımız eğitimlerle çiftçilere sürekli destek olmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Eğitimlerin devam edeceğini belirten Şen, şunları kaydetti:

        "Hakkari'nin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve modern tarım tekniklerini öğrenmesi çok önemli. Çiftçilerimizi desteklemeye ve tarımsal verimliliği artırmaya devam edeceğiz. Daha fazla köyde benzer eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sağladığı bu tür eğitim destekleri, bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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