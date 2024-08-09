Yüksekova'da dereye düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dereye düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dereye düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yeşildere Mahallesi'nde bir kişinin bisikletle dereye düşerek yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabası sonucu düştüğü yerden çıkarılan Yunus Taş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Taş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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