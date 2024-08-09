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        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı

        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 20:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:46
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        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı
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        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, 9 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı.

        Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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