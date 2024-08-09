Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı
Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı.
Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 9 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı.
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