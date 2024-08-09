Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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