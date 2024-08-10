Hakkari'de şarampole devrilen otomobilde İran uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki İranlı uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki İranlı uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Yüksekova-Esendere kara yolunun Dilimli Barajı yakınında sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada İranlı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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