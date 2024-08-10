Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de şarampole devrilen otomobilde İran uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki İranlı uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de şarampole devrilen otomobilde İran uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki İranlı uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

        Yüksekova-Esendere kara yolunun Dilimli Barajı yakınında sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada İranlı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 6. Cilo Festivali'nde konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 6. Cilo Festivali'nde konuştu:
        Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Cilo Festivali'ne katıldı
        Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Cilo Festivali'ne katıldı
        Hakkari'de 6'ncı Cilo Festivali başladı
        Hakkari'de 6'ncı Cilo Festivali başladı
        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı
        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı
        Hakkari'de gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Hakkari'de gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Yüksekova'da dereye düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Yüksekova'da dereye düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı