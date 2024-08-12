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        Hakkari'de bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Hakkari'de bazı alanların 4 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:22
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        Hakkari'de bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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        Hakkari'de bazı alanların 4 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hakkari ili merkez ilçesi Kuş Tepe, Ayı Tepe, Meme Tepe, Koç Sırtları kırsalında bulunan bölgelerde 12 Ağustos 2024 saat 09.30 ile 15 Ağustos 2024 saat 09.30 tarihleri arasında 4 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun'un ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir."

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