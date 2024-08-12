Hakkari'de hasar gören oturma bankları yenileniyor
Hakkari Belediyesince, kentin farklı noktalarında bulunan ve hasar gören oturma banklarını yenileniyor.
Hakkari Belediyesince, kentin farklı noktalarında bulunan ve hasar gören oturma banklarını yenileniyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zarar gören otura bankların yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Merzan Mahallesi'ndeki Gula Züryan Parkı'ndaki bankları onararak yeniledi.
İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilen çalışanların desteğiyle yürütülen çalışmalarda mahallelerde düzenli olarak temizlik çalışmaları da yürütülüyor.
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