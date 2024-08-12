Hakkari'de "6. Cilo Festivali"nde 406 kişiye sağlık hizmeti verildi

Festival alanında 5 acil yardım ambulansı ve 2 UMKE kurtarma ve acil müdahale aracı hazır bulunduruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Valiliği himayesinde düzenlenen festivalde 38 UMKE görevlisi, acil tıp uzmanı ve 3 pratisyen hekim görev yaptı.

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