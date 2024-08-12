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        Hakkari'de "6. Cilo Festivali"nde 406 kişiye sağlık hizmeti verildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 6. Cilo Festivali'nde sağlık ekipleri, 406 kişiye sağlık hizmeti verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 21:40 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:40
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        Hakkari'de "6. Cilo Festivali"nde 406 kişiye sağlık hizmeti verildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 6. Cilo Festivali'nde sağlık ekipleri, 406 kişiye sağlık hizmeti verdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Valiliği himayesinde düzenlenen festivalde 38 UMKE görevlisi, acil tıp uzmanı ve 3 pratisyen hekim görev yaptı.

        Festival alanında 5 acil yardım ambulansı ve 2 UMKE kurtarma ve acil müdahale aracı hazır bulunduruldu.

        UMKE ekiplerince alanda kurulan acil müdahale ünitesinde 406 hastaya hizmet verildi, yaralanan 1 kişi helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

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