Hakkari Valisi Çelik, "6. Cilo Festivali"ne 30 bin kişinin katıldığını açıkladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen "Cilo Festivali'ne (Cilo Fest) 30 bin kişinin katıldığını belirtti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Valilik tarafından İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde yapılan festival, farklı illerden binlerce kişiyi buluşturdu.

Katılımcılar, çeşitli etkinlikler ve konserlerle unutulmaz anlar yaşadı.

Vali Çelik, Türkiye'nin dört bir yanından 30 bin doğaseveri kentte en güzel şekilde ağırladıklarını aktardı.