Şemdinli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Moda Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Ferzende Sevik (51), inşaatın asansör boşluğuna düştü.
Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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