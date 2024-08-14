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        Şemdinli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:20
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        Şemdinli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Moda Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Ferzende Sevik (51), inşaatın asansör boşluğuna düştü.

        Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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