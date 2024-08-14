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        Hakkari'de yaralı bulunan puhu tedavi edildi

        Hakkari'de yaralı bulunan puhu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:57 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:57
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        Hakkari'de yaralı bulunan puhu tedavi edildi
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        Hakkari'de yaralı bulunan puhu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Valilik binasının havalandırma boşluğunda yaralı puhuyu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi.

        Binaya giden görevliler, yaralı kuşu alarak şubeye götürdü.

        Veteriner Mehmet Yıldız'ın tedavi ettiği puhu, doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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