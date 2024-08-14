Hakkari'de yaralı bulunan puhu tedavi edildi
Hakkari'de yaralı bulunan puhu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Hakkari'de yaralı bulunan puhu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Valilik binasının havalandırma boşluğunda yaralı puhuyu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi.
Binaya giden görevliler, yaralı kuşu alarak şubeye götürdü.
Veteriner Mehmet Yıldız'ın tedavi ettiği puhu, doğaya salındı.
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