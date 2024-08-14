Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:02 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, programda yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

        AK Parti'de siyaset yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kayatürk, "Gözlerimizi önemli bir hareketin içerisinde açtık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan yeni Türkiye'yi ve AK Parti'yi gençlerimize iftihar vesilesi olarak anlatacağız. Bu harekette Cumhurbaşkanı'mıza yol arkadaşlığı yaptığımız için Allah'a şükür ediyoruz. Sadece Van'a, ülkemize değil, ümmete, mazlumlara, mağdurlara ne kadar büyük hizmetler yapıldığını liderimizle görmüş olduk. Ne kadar iftihar etsek az." diye konuştu.

        İl Başkanı Emre Güray ise AK Parti'nin siyaset sahnesinde 23 yılını geride bıraktığını hatırlattı.

        Partinin kuruluşundan bu yana Van'ın gerekli tüm hizmetleri aldığını dile getiren Güray, şunları kaydetti:

        "Kentimiz kamu yatırımlarında 81 il arasında dokuzuncu sırada. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ve bakanlarla beraber Van'ımıza birçok konuda destek sundular. Van, ihya, inşa ve imar anlamında birçok konuda destek gördü. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu destekler kalkınma, huzur ve güven anlamında devam edecek."

        Programa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ve AK Parti ilçe başkanları katıldı.

        - Hakkari

        AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Sinevizyon gösterimi ve pasta kesiminin ardından konuşan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat mensuplarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır milletin hizmetinde yol yürüdüğünü, bundan sonra da bu yolda yürümeye devam edeceğini belirten Kaya, partide önceki dönemlerde görev yapan yöneticilere teşekkür etti.

        Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, teşkilatta yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, partinin gençliğe görev ve sorumluluk eksenli tarihi bir misyon yüklediğini ifade ederek, "AK Parti gençliği, kısa rüyaların değil gerek ulusal gerekse uluslararası çapta 2023, 2053, 2071 vizyonlarının omuzlarına yüklediği vazife ve sorumluluklarının farkında olan uzun bir yolun bilinçli yolcularıdır." dedi.

        Programa Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçe ve belde başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

        - Bitlis/Muş

        Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığınca Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Başkanı Kadir Köstekçi, programda yaptığı konuşmada, memlekete icraat yapacak tek partinin AK Parti olduğunu ifade etti.

        Köstekçi, "Gelecek dönem ve bu yıl içerisinde tüm icraatları ve vermiş olduğumuz sözleri tek tek yerine getireceğiz. İcraatın adının AK Parti olduğunu herkese göstereceğiz. Gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Bu yüzyılı inşa ve ihya edecek parti AK Parti'dir." diye konuştu.

        Muş'ta da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'ndaki konuşması izlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de yaralı bulunan puhu tedavi edildi
        Hakkari'de yaralı bulunan puhu tedavi edildi
        Şemdinli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        Şemdinli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        Hakkari'de okul inşaatının asansör boşluğuna düşen bekçi öldü
        Hakkari'de okul inşaatının asansör boşluğuna düşen bekçi öldü
        Şemdinli'de çocuklar için dondurma şenliği yapıldı
        Şemdinli'de çocuklar için dondurma şenliği yapıldı
        Yüksekovalı Ronahi, memleketinde futbolcu kızlar yetiştiriyor
        Yüksekovalı Ronahi, memleketinde futbolcu kızlar yetiştiriyor
        Hakkari Valisi Çelik, "6. Cilo Festivali"ne 30 bin kişinin katıldığını açık...
        Hakkari Valisi Çelik, "6. Cilo Festivali"ne 30 bin kişinin katıldığını açık...