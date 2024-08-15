Hakkari'de 501 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 501 telefon ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 501 telefon ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Yeniköprü Jandarma Yol Kontrol Noktasında bir araç, şüphe üzerine durduruldu.
Araçta yapılan aramada, klima havalandırma kısmına gizlenmiş piyasa değeri 8 milyon lira olan 501 cep telefonu ele geçirildi.
Sürücü S.K. gözaltına alındı.
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