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        Hakkari'de 501 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 501 telefon ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 08:59 Güncelleme: 15.08.2024 - 08:59
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        Hakkari'de 501 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 501 telefon ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Yeniköprü Jandarma Yol Kontrol Noktasında bir araç, şüphe üzerine durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, klima havalandırma kısmına gizlenmiş piyasa değeri 8 milyon lira olan 501 cep telefonu ele geçirildi.

        Sürücü S.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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