Yüksekova'da polisten sahte para uyarısı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, sahte paraya karşı vatandaşları uyardı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, sahte paraya karşı vatandaşları uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekiplerinin dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, çarşı merkezinde sahte paraya karşı vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.
Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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