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        Yüksekova'da polisten sahte para uyarısı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, sahte paraya karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:11
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        Yüksekova'da polisten sahte para uyarısı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, sahte paraya karşı vatandaşları uyardı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekiplerinin dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, çarşı merkezinde sahte paraya karşı vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

        Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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