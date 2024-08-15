Hakkari'de uluslararası dağ bisikleti yarışı düzenlenecek

Hakkari'de uluslararası "MTB Cup XCO Şampiyonası" düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şampiyona Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyetleri kapsamında 18 Ağustos'ta Merzan Mahallesi'nde yapılacak.

Farklı ülkelerden 50'yi aşkın sporcunun katılması beklenen uluslararası dağ bisikleti yarışına sporseverler davet edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, coğrafyasının yüzde 88'i dağlardan oluşan kentte bu tür organizasyonların yapılmasının önemli olduğunu belirtti.