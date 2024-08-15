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        Hakkari'de uluslararası dağ bisikleti yarışı düzenlenecek

        Hakkari'de uluslararası "MTB Cup XCO Şampiyonası" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:59
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        Hakkari'de uluslararası dağ bisikleti yarışı düzenlenecek
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        Hakkari'de uluslararası "MTB Cup XCO Şampiyonası" düzenlenecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şampiyona Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyetleri kapsamında 18 Ağustos'ta Merzan Mahallesi'nde yapılacak.

        Farklı ülkelerden 50'yi aşkın sporcunun katılması beklenen uluslararası dağ bisikleti yarışına sporseverler davet edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, coğrafyasının yüzde 88'i dağlardan oluşan kentte bu tür organizasyonların yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

        Yarışmanın kentin kültürü, coğrafyası ve doğasının tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını belirten Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ali Çelik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na teşekkür etti.

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