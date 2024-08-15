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        Hakkari'de tele takılan bozayı ekiplerce kurtarıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tele takılan bozayı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:08
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        Hakkari'de tele takılan bozayı ekiplerce kurtarıldı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tele takılan bozayı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Narlı köyü kırsalında tele takılan bozayıyı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye giden ekipler, tele takılan ayıyı iğneyle uyutarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        DKMP veteriner hekimi tarafından kontrolleri yapılan hayvan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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