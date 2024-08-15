Hakkari'de tele takılan bozayı ekiplerce kurtarıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tele takılan bozayı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tele takılan bozayı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Narlı köyü kırsalında tele takılan bozayıyı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, tele takılan ayıyı iğneyle uyutarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.
DKMP veteriner hekimi tarafından kontrolleri yapılan hayvan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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