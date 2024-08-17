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        Hakkari'de uluslararası dağ bisikleti yarışması hazırlıkları tamamlandı

        Hakkari'de yarın düzenlenecek uluslararası "MTB Cup XCO Şampiyonası" öncesi hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 19:04 Güncelleme: 17.08.2024 - 19:04
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        Hakkari'de uluslararası dağ bisikleti yarışması hazırlıkları tamamlandı
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        Hakkari'de yarın düzenlenecek uluslararası "MTB Cup XCO Şampiyonası" öncesi hazırlıklar tamamlandı.

        Çeşitli ülkelerden 50'ye yakın sporcunun katılması beklenen organizasyonun yapılacağı Merzan Mahallesi'nde yarış parkurları hazırlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir başkanlığında teknik toplantı düzenlendi.

        Valilik önünde bir araya gelen sporcular, yarış öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın start vermesiyle Gençlik Merkezi'ne kadar pedal çevirdi.

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