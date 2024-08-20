Hakkari'de jandarma ekibinin bulduğu yaralı akbaba tedaviye alındı

Bulunduğu yerden alınarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne ulaştırılan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekibi, ilçe kırsalında yürüttüğü devriye faaliyeti sırasında arazide yaralı haldeki akbabayı fark etti.

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