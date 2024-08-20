Hakkari'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 güvenlik korucusu yaralandı
Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Güvenlik korucularının bulunduğu 06 EE 5968 plakalı kamyonet, Ağaçdibi köyü yolunda şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 güvenlik korucusu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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