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        Hakkari'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 güvenlik korucusu yaralandı

        Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:04
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        Hakkari'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 güvenlik korucusu yaralandı
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        Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Güvenlik korucularının bulunduğu 06 EE 5968 plakalı kamyonet, Ağaçdibi köyü yolunda şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 güvenlik korucusu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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