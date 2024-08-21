Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Kadınlar 1. Lig'in yeni ekibi Yüksekova Spor Kulübü'nde hedef şampiyonluk

        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nin yeni ekibi Yüksekova Spor Kulübü, 3'ü yabancı 6 yeni transferiyle şampiyonluğu hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar 1. Lig'in yeni ekibi Yüksekova Spor Kulübü'nde hedef şampiyonluk
        ABONE OL
        ABONE OL

        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nin yeni ekibi Yüksekova Spor Kulübü, 3'ü yabancı 6 yeni transferiyle şampiyonluğu hedefliyor.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 yıl önce kurulan Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nu 34 puanla birinci sırada tamamladı.

        Play-off müsabakalarında da rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Yüksekova ekibi, Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.

        Kadınlar 1. Ligi'nde bu yıl ilk kez mücadele edecek Yüksekova Spor Kulübü, şampiyonluk yaşayan kadroyu 3'ü yabancı 6 yeni transferle güçlendirdi.

        Yüksekova İlçesindeki sentetik çim sahada sezon hazırlıklarını sürdüren kadın futbolcular, Süper Lig'e çıkmak için yoğun çalışıyor.

        Hakkari kulübünün yardımcı antrenörü Kübra Şen, AA muhabirine, sezon öncesi iyi hazırlanmak istediklerini söyledi.

        Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olan kadroyu koruyarak takviye de yaptıklarına dikkati çeken Kübra Şen, "3 yerli, 3 yabancı futbolcu transfer ettik. Şu an için takımımız 18 futbolcudan oluşuyor ama bu sayı 25'e çıkabilir." dedi.

        Hedeflerinin büyük olduğunu bu doğrultuda da çalışmalara başladıklarını dile getiren Şen, "2. Lig'de olduğu gibi 1. Lig'de de şampiyonluk elde edeceğiz. Moralimiz ve motivasyonumuz yüksek.Emin adımlarla hedefimize yürüyoruz." diye konuştu.

        - "Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum"

        Futbolculardan Nursel Özkan, kamp sürecinde olduklarını ve yaklaşık bir ay sonra müsabakaların başlayacağını ifade etti.

        Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini anlatan Nursel Özkan, "Bu doğrultuda emin adımlarla ilerleyeceğiz. İyi ekip kurduk, iyi arkadaşlıklar edindik. Eski arkadaşlarımızı davet ettik. Bu konuda mutluyuz, tekrar bir aradayız. Birbirimizi tanıyoruz. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Yönetimimiz de elinden geldiğince bize destek oluyor. Biz de bu desteği şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yeni transferlerden Brezilyalı Karen Nathaly de Yüksekova'ya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Şampiyonluk yaşamak istediğini aktaran Nathaly, "Umarım şampiyon oluruz. Burası küçük ama güzel bir şehir. Çok iyi ağırlandım." diye konuştu.

        Güney Afrikalı Rachel Raesetja Sebati de takımına yardımcı olmak ve gelişmesine katkıda bulunmak istediğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'

        Benzer Haberler

        Yaylada 'berivan halayı'
        Yaylada 'berivan halayı'
        Hakkari'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 güvenlik korucusu yaralandı
        Hakkari'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 güvenlik korucusu yaralandı
        Güvenlik korucularını taşıyan kamyonet şarampole devrildi; 2'si ağır, 6 yar...
        Güvenlik korucularını taşıyan kamyonet şarampole devrildi; 2'si ağır, 6 yar...
        Hakkari'de jandarma ekibinin bulduğu yaralı akbaba tedaviye alındı
        Hakkari'de jandarma ekibinin bulduğu yaralı akbaba tedaviye alındı
        Hakkari'de dağ keçisi avlayan 3 kişiye 699 bin TL para cezası
        Hakkari'de dağ keçisi avlayan 3 kişiye 699 bin TL para cezası
        Uluslararası dağ bisikleti yarışması, Hakkari'de yapıldı
        Uluslararası dağ bisikleti yarışması, Hakkari'de yapıldı