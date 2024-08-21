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        Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 katlı sığınakta mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:52 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:52
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        Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 katlı sığınakta mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 8 Ağustos'ta ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can (2024-119) Operasyonu" düzenlendi.

        Operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında tespit edilen 2 katlı sığınağa gizlenmiş 7 antitank roket mühimmatı, 3 AT4 (lav roketatar), 6 el bombası, 320 elektrikli fünye, 13 roketatar sevk fişeği, 5 el yapımı patlayıcı basma düzeneği, 170 biksi makineli tüfek fişeği, 5 tüp, 3 radyo, 6 RF alıcı-verici sistemi, akü, kütüklük, AK-47 şarjörü, 4 orta boy pil bloğu, 2 termal kıyafet, 5 kitap, ajanda, pil şarj aleti, fotoğraf ve kazma ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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