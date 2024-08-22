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        Hakkari'de jandarmanın yaralı halde bulduğu dağ keçisi yavrusu tedaviye alındı

        Hakkari'de jandarma ekiplerinin, devriye faaliyeti sırasında yaralı halde bulduğu dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:10 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:10
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        Hakkari'de jandarmanın yaralı halde bulduğu dağ keçisi yavrusu tedaviye alındı
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        Hakkari'de jandarma ekiplerinin, devriye faaliyeti sırasında yaralı halde bulduğu dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geçimli köyü mevkisinde icra ettiği devriye faaliyetinde yaralı dağ keçisi yavrusu fark etti.

        Ekiplerin Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne ulaştırdığı dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Yaralı hayvanın DKMP'de görevli hekim tarafından tedavisine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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