Hakkari'de jandarmanın yaralı halde bulduğu dağ keçisi yavrusu tedaviye alındı

Ekiplerin Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne ulaştırdığı dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geçimli köyü mevkisinde icra ettiği devriye faaliyetinde yaralı dağ keçisi yavrusu fark etti.

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