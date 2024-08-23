Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Hakkari'de konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Ne zaman tek yürek halinde hareket edebilirsek o zaman Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:44 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Hakkari'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Ne zaman tek yürek halinde hareket edebilirsek o zaman Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak." dedi.

        Partisinin Hakkari İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıç, Yeniden Refah Partisi ile hedeflerinin bölge insanını yaşadığı yerde iş ve aşla buluşturmak olduğunu söyledi.

        Hakkari'nin sütü, balı ve suyuyla öne çıktığını belirten Kılıç, Hakkari'de herkese Yeniden Refah Partisi'ni anlatmakla mükellef olduklarını ifade etti.

        Kılıç, partilerinin çözüm önerilerini, Hakkari için, Türkiye için güzel düşüncelerini anlatacaklarını dile getirdi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Kılıç, şunları kaydetti:

        "Ne zaman tek yürek halinde hareket edebilirsek o zaman Gazze'ye ölüm kusturan siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak. İnsanları açlığa mahkum eden kapitalistler için de dünyanın sonu gelmiş olacak. Bugün Gazze'de yaşanan soykırım ve cinayetler karşısında Türkiye'den başka sesi çıkan devlet yok. Daha güçlü olmamız, daha çok gayret etmemiz lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Ferdi anlaşma sağladı!
        Ferdi anlaşma sağladı!
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ecem öğretmen, yaz tatilinde köy okulunun eksiklerini gideriyor, hasta öğre...
        Ecem öğretmen, yaz tatilinde köy okulunun eksiklerini gideriyor, hasta öğre...
        Hakkari'de jandarmanın yaralı halde bulduğu dağ keçisi yavrusu tedaviye alı...
        Hakkari'de jandarmanın yaralı halde bulduğu dağ keçisi yavrusu tedaviye alı...
        Yüksekova Kaymakam Akın, üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşen öğren...
        Yüksekova Kaymakam Akın, üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşen öğren...
        Hakkari'de TÜGVA'nın yaz okulu kapanış programı yapıldı
        Hakkari'de TÜGVA'nın yaz okulu kapanış programı yapıldı
        Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
        Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
        Kadınlar 1. Lig'in yeni ekibi Yüksekova Spor Kulübü'nde hedef şampiyonluk
        Kadınlar 1. Lig'in yeni ekibi Yüksekova Spor Kulübü'nde hedef şampiyonluk