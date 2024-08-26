Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da gençler "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğinde buluştu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da gençler "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğinde buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği yapıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte gençler, cep telefonlarını bir kenara bırakarak ok attı, dart, masa tenisi, yakan top, voleybol, halat çekme oyunları ile çuval yarışına katıldı

        Etkinliğe katılan Kaymakam Mustafa Akın, 81 ilde düzenlenen organizasyon kapsamında etkinlik yaptıklarını söyledi.

        Gençleri sosyal medya ve internet bağımlılığından uzaklaştırmak istediklerini belirten Akın, "Farklı alanlarda eğitmenlerimiz, antrenörlerimiz, gençlerimizin spor hayatına katılmaları için gece gündüz çalışıyorlar. Gençlik Merkezimiz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün binaları, tesisleri sadece gençlerimize değil bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Biz de elimizden geldiğince sportif faaliyetlere katılmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da bu tesislerden faydalanmaya davet ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de şelalenin döküldüğü bölgede suya giren genç boğuldu
        Hakkari'de şelalenin döküldüğü bölgede suya giren genç boğuldu
        Hakkari Valisi Çelik, İran sınırında incelemelerde bulundu
        Hakkari Valisi Çelik, İran sınırında incelemelerde bulundu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Hakkari'de konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Hakkari'de konuştu:
        Ecem öğretmen, yaz tatilinde köy okulunun eksiklerini gideriyor, hasta öğre...
        Ecem öğretmen, yaz tatilinde köy okulunun eksiklerini gideriyor, hasta öğre...
        Hakkari'de jandarmanın yaralı halde bulduğu dağ keçisi yavrusu tedaviye alı...
        Hakkari'de jandarmanın yaralı halde bulduğu dağ keçisi yavrusu tedaviye alı...
        Yüksekova Kaymakam Akın, üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşen öğren...
        Yüksekova Kaymakam Akın, üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşen öğren...