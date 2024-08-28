Bakanlar Güler ile Göktaş, Hakkari'de esnafı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
İlçedeki programları kapsamında çarşı merkezine gelen Güler ve Göktaş, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.
Çocuklarla da yakından ilgilenip oyuncak dağıtan Güler ve Göktaş'a, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.
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