Hakkari İl Müftülüğüne atanan Hüseyin Okuş, görevine başladı.

Makamında tebrikleri kabul eden Okuş, vatandaşların ibadetlerini daha rahat yapmaları için gayret göstereceklerini dile getirdi.

Okuş, "Halkımıza en iyi hizmeti verme gayesinde olacağız. Toplumun dini ve ahlaki yönden gelişimi, çocuk ve gençlerimizin istikbali için mazeretlere sığınmadan var gücümüzle çalışacağız. Daha önce olduğu gibi istişareyi ön planda tutarak hizmet edeceğiz." dedi.