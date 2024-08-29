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        Hakkari Valisi Çelik, üniversiteyi kazanan öğrencileri kabul etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşen öğrencileri makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:01
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        Hakkari Valisi Çelik, üniversiteyi kazanan öğrencileri kabul etti
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşen öğrencileri makamında kabul etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşen 10 öğrenciyi ağırlayan Çelik, kent genelinde 17'si tıp, 14'ü diş hekimliği, 14'ü hukuk, 7'si eczacılık, 27'si mühendislik, 200'ü eğitim bilimleri, 211'i de sağlık bilimleri fakültelerine yerleşmeye hak kazandığını söyledi.

        346 öğrencinin ise 2 yıl eğitim veren bölümlere yerleşerek yerleştiği bilgisini veren Çelik, toplamda 836 öğrencinin birçok ildeki fakültelere yerleştiğini aktardı.

        Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Çelik, "Sizler, hayatınızın başrol oyuncusu olma yolunda en önemli adımlardan birini attınız. Halen yolun başındasınız ve bu yüzden yeteneklerinizi geliştirebilecek her imkanı değerlendirin ve kendinizi daima olduğunuzdan daha iyi duruma getirmek için üniversite hayatınızda artı kazanımlar edinin, yabancı dil öğrenin ve kendinizi çeşitlendirin. Disiplinden vazgeçmeden kendinizle rekabet ederek işini seven, işini iyi yapan mutlu insanlar olun. Öğrencilerin eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan velilere, özveriyle çalışıp onları sınavlara en iyi şekilde hazırlayan yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederim."

        Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise öğrencilerin gösterdiği bu başarıda, Vali Ali Çelik'in eğitimi ve eğitimciyi birinci mesele olarak görmesinin çok büyük katkısının olduğunu söyledi.

        Yılmaz, "Eğitimle ilgili her konuda himayelerini gördüğümüz, öğrencilerimizin vizyon sahibi olabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri adına daima yanımızda olan Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz, bundan sonra da eğitim camiamız için çok kıymetli olan destekleriyle daha büyük başarılara imza atacağımıza ve ilimizi eğitimin tüm kademelerinde ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tamdır." dedi.

        Vali Çelik, öğrencilere hediyeler takdim etti.

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