Gönüllü gençler köylerde "iyilik ağacı" tohumları ekiyor

ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gönüllü gençler, köyleri gezerek çocukları, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşturup gönüllerince bir gün geçirmelerini sağlıyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kırsalda yaşayan ve sosyal aktivitelere katılma imkanı olmayan çocuklar için "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi"ni yürütüyor.

Gençlik merkezinde görevli gençlik liderleri ile gönüllü gençler, proje kapsamında gittikleri köylerde Nasrettin Hoca ve palyaço kostümleri giyerek ip atlama, voleybol, badminton, halat çekme ve mendil kapmaca gibi oyunlar oynayarak çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine öncülük ediyor.

Hedeflerinin tüm köylere giderek çocuklarla buluşmak olduğunu belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

Çocukların güzel bir gün geçirmeleri için ellerinden geleni yapan gönüllüler, anlamlı bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şimdiye kadar 15 köyde çocuklarla bir araya gelen gönüllüler, son olarak Güllüce köyünde çocuklara sportif ve sanatsal etkinlikler düzenledi, hediyeler verdi.

"Yaz boyunca etkinliklerden faydalanma imkanı olmayan çocuklarla buluştuk. En ücra köylere gittik. Gönüllere girmek istedik. Bu şiarla yola çıkıp köy köy dolaştık. Beraberimizde getirdiğimiz oyuncakları hediye ettik. Farklı oyunlarla çocuklarımızı sevindirdik, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık. Çocuklarımız, badminton, voleybol, parkur ve halat çekme yarışlarına katıldı. Onlar mutlu oldu, biz de keyif aldık."

Çocuklardan Ali Osman Atay ise "Birçok etkinlik yapıldı. Hepimize oyuncaklar dağıtıldı. Çok keyifliydi, eğlendik. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Onlara çok teşekkür ederiz." dedi.