Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Gönüllü gençler köylerde "iyilik ağacı" tohumları ekiyor

        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gönüllü gençler, köyleri gezerek çocukları, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşturup gönüllerince bir gün geçirmelerini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönüllü gençler köylerde "iyilik ağacı" tohumları ekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gönüllü gençler, köyleri gezerek çocukları, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşturup gönüllerince bir gün geçirmelerini sağlıyor.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kırsalda yaşayan ve sosyal aktivitelere katılma imkanı olmayan çocuklar için "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi"ni yürütüyor.

        Gençlik merkezinde görevli gençlik liderleri ile gönüllü gençler, proje kapsamında gittikleri köylerde Nasrettin Hoca ve palyaço kostümleri giyerek ip atlama, voleybol, badminton, halat çekme ve mendil kapmaca gibi oyunlar oynayarak çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine öncülük ediyor.

        Şimdiye kadar 15 köyde çocuklarla bir araya gelen gönüllüler, son olarak Güllüce köyünde çocuklara sportif ve sanatsal etkinlikler düzenledi, hediyeler verdi.

        Çocukların güzel bir gün geçirmeleri için ellerinden geleni yapan gönüllüler, anlamlı bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        - "Gönüllere girmek istedik"

        Gençlik merkezi çalışanı Hamit Altıntaş, AA muhabirine, proje kapsamında köylerdeki çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

        Hedeflerinin tüm köylere giderek çocuklarla buluşmak olduğunu belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

        "Yaz boyunca etkinliklerden faydalanma imkanı olmayan çocuklarla buluştuk. En ücra köylere gittik. Gönüllere girmek istedik. Bu şiarla yola çıkıp köy köy dolaştık. Beraberimizde getirdiğimiz oyuncakları hediye ettik. Farklı oyunlarla çocuklarımızı sevindirdik, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık. Çocuklarımız, badminton, voleybol, parkur ve halat çekme yarışlarına katıldı. Onlar mutlu oldu, biz de keyif aldık."

        Çocuklardan Ali Osman Atay ise "Birçok etkinlik yapıldı. Hepimize oyuncaklar dağıtıldı. Çok keyifliydi, eğlendik. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Onlara çok teşekkür ederiz." dedi.

        Bilal Güneç de "Böyle etkinliklerin olmasını çok istiyoruz. Hiç olmadığı kadar eğlendik. Farklı oyunlar öğrendik. Ağabeylerimiz ve ablalarımız sayesinde bugün çok mutlu olduk." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        İsrail'den işgale devam onayı
        İsrail'den işgale devam onayı
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!

        Benzer Haberler

        Hakkari Valisi Çelik, üniversiteyi kazanan öğrencileri kabul etti
        Hakkari Valisi Çelik, üniversiteyi kazanan öğrencileri kabul etti
        Bakanlar Göktaş ve Güler, Yüksekova'da kadın futbol takımına otobüs teslim...
        Bakanlar Göktaş ve Güler, Yüksekova'da kadın futbol takımına otobüs teslim...
        Hakkari İl Müftülüğüne atanan Hüseyin Okuş görevine başladı
        Hakkari İl Müftülüğüne atanan Hüseyin Okuş görevine başladı
        Bakanlar Güler ile Göktaş, Hakkari'de esnafı ziyaret etti
        Bakanlar Güler ile Göktaş, Hakkari'de esnafı ziyaret etti
        Bakanlar Göktaş ve Güler, Yüksekova'da kadın futbol takımına otobüs teslim...
        Bakanlar Göktaş ve Güler, Yüksekova'da kadın futbol takımına otobüs teslim...
        Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de kadın futbol takımına otobüs teslim...
        Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de kadın futbol takımına otobüs teslim...