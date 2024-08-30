Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Muş Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Garnizon Şehitliği'nde dua ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in makamında tebrikleri kabul ettiği programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Adliye Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Hakkari Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Piyade Üsteğmen Burak Kocabıyık, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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