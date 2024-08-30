Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:27 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Bando takımının yer aldığı etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

        Piyade Üsteğmen Burak Kocabıyık, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Programa, Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Korgeneral Mustafa Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Komutanı Adem Şen, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve kurum amirleri katıldı.

        - Hakkari

        Hakkari Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in makamında tebrikleri kabul ettiği programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Adliye Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

        - Bitlis

        Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okunduktan sonra, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Şiirlerin okunmasıyla son bulan törene, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç katıldı.

        - Muş

        Muş Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Garnizon Şehitliği'nde dua ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

        Daha sonra Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çelenklerin sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

        Vali Çakır, makamında tebrikleri kabul etti.

        Programa, Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
        Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Oyun değil reaksiyon
        Oyun değil reaksiyon
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Galatasaray farkla yara sardı
        Galatasaray farkla yara sardı
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Icardi şoku!
        Icardi şoku!
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları

        Benzer Haberler

        İran sınırında mayına basan at öldü, sahibi yaralı
        İran sınırında mayına basan at öldü, sahibi yaralı
        Şelaleleriyle öne çıkan Sineber Kanyonu serinlemek isteyenlerin adresi oldu
        Şelaleleriyle öne çıkan Sineber Kanyonu serinlemek isteyenlerin adresi oldu
        Hakkari'ye 177 doktor kadrosu tahsis edildi
        Hakkari'ye 177 doktor kadrosu tahsis edildi
        Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire toprağa verildi
        Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire toprağa verildi
        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Yüksekova'da kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Yüksekova'da kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Çukurca'da kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Çukurca'da kutlandı