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        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Yüksekova'da kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:56
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        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Yüksekova'da kutlandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından Kaymakam Mustafa Akın, tebrikleri kabul etti.

        Programa, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek ve kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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