Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Yüksekova'da kutlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından Kaymakam Mustafa Akın, tebrikleri kabul etti.
Programa, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek ve kurum amirleri katıldı.
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