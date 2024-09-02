Hakkari'de 16 yükümlü, okulları öğrenciler için hazırladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, görevlendirildikleri okulların boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, eğitim ve öğretim sezonu öncesinde okullarda görevlendirildi.

İlçedeki Büyükçiftlik İlkokulu ve Ortaokulu ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne giden 16 yükümlü, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi çalışma yürüttü.

Yeni sıra ve masaları taşıyan, binaların küçük onarım ve temizlik işlerini yapan yükümlüler, okulları eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Yükümlülerin kamu kurumlarında çalışarak süreçlerini tamamladıklarını anlatan Çırak, "Proje kapsamında buradaki okulun bakım, onarım ve sıra taşıma işlemlerini yürüttüler. Böylece okullarımızın yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilmesinde yükümlülerimizin de emeği oldu." dedi.

Öğrencilere başarılar dileyen Çırak, şunları kaydetti:

"Amacımız, 'Topluma güven bireye umut ol' sloganıyla çıktığımız bu yolda yükümlülerimizi topluma kazandırmak. Bu kapsamda faaliyetlerimiz devam edecek. Şu an 16 yükümlümüzle çalışma yapmaktayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile faaliyeti yapıyoruz. Amacımız bir yandan yükümlüleri topluma kazandırmak bir yandan da çocuklara iyi bir ortam oluşturmak. Bu kapsamsa başka okullarda da çalışma yürüteceğiz."