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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, muhtarlarla bir araya geldi

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, köy muhtarlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:05
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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, muhtarlarla bir araya geldi
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        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, köy muhtarlarıyla buluştu.

        İlçe Özel İdare Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda muhtarlar ulaşım, alt yapı, elektrik, su ve internet hizmetlerine yönelik taleplerini Akpınar'a iletti.

        Muhtarların taleplerini dinleyen Akpınar, ilçeyi geliştirmek ve yaşanan sorunlara çözüm üretmek için, tüm kurumlarla işbirliği içinde imkanlar dahilinde ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

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