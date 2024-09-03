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        Hakkari'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

        Hakkari'de gümrük kaçağı 16 bin 930 paket sigara, 14 ton 364 kilogram çay ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:08 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:08
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        Hakkari'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
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        Hakkari'de gümrük kaçağı 16 bin 930 paket sigara, 14 ton 364 kilogram çay ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 16 bin 930 paket sigara, 37 elektronik sigara, 285 çift ayakkabı, 744 termos, 363 deniz simidi, 84 eldiven, 445 oyuncak balon, 172 oyuncak köpek, 3 cep telefonu, 24 şapka, 1446 eşarp, 64 çaydanlık, 14 ton 365 kilogram çay, 106 şemsiye, bin çanta, 2,1 gram esrar, 6 bin 533 takı, 73 mutfak eşyası, 45 kilogram bal, 94 tencere, 11 çay tabağı, 83 yastık kılıfı, 7 kulaklık, 255 şarj aleti ve 13 battaniye ele geçirildi.

        Şüpheli 48 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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