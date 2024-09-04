Kaymakam Akpınar aile destek merkezini ziyaret etti

Kaymakam Akpınar ve beraberindekiler, daha sonra hayvan barınağını ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üzümün ilçe ekonomisine büyük katkı sunacağını belirten Akpınar, "İlçemizde üzüm hasadı çok kıymetli. Bu üzümü pekmeze dönüştürerek ilçemize katkıda bulunacağız." dedi.

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