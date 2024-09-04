Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Kaymakam Akpınar aile destek merkezini ziyaret etti

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, aile destek merkezini (ADEM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 10:50 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Akpınar aile destek merkezini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, aile destek merkezini (ADEM) ziyaret etti.

        ADEM'de görevli usta öğreticilerle görüşen Akpınar, ilçede yetiştirilen üzümden pekmez yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Üzümün ilçe ekonomisine büyük katkı sunacağını belirten Akpınar, "İlçemizde üzüm hasadı çok kıymetli. Bu üzümü pekmeze dönüştürerek ilçemize katkıda bulunacağız." dedi.

        Kaymakam Akpınar ve beraberindekiler, daha sonra hayvan barınağını ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Otopsi raporu çıkmadı
        Otopsi raporu çıkmadı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
        Hakkari'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
        Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, muhtarlarla bir araya geldi
        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, muhtarlarla bir araya geldi
        Hakkari'de 16 yükümlü, okulları öğrenciler için hazırladı
        Hakkari'de 16 yükümlü, okulları öğrenciler için hazırladı
        İran sınırında mayına basan at öldü, sahibi yaralı
        İran sınırında mayına basan at öldü, sahibi yaralı
        Şelaleleriyle öne çıkan Sineber Kanyonu serinlemek isteyenlerin adresi oldu
        Şelaleleriyle öne çıkan Sineber Kanyonu serinlemek isteyenlerin adresi oldu